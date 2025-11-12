Ушаков назвал Анкоридж главной темой в российско-американских контактах сейчас

Помощник президента России отметил ограниченный масштаб диалога между Россией и США в нынешний момент

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Главная тема в российско-американских контактах сейчас - Анкоридж, если следовать по этому пути, можно прийти к мирному урегулированию на Украине, сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что контакты между Россией и США сейчас есть, хотя и в ограниченном масштабе.

"Темы не изменились. Тема главная - Анкоридж. Эта тема рабочая. И если следовать по этому пути, то можно прийти к мирному урегулированию", - сказал Ушаков журналистам, говоря о содержании контактов с США.