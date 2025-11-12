Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане

Согласно Конституции, русский язык имеет статус официального, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Русский язык в Казахстане является официальным, используется свободно и повсеместно. За такую поддержку русского языка президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева, подводя итоги встречи в рамках его государственного визита в Москву.

"Не может не вызывать удовлетворение, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык. Хотел бы поблагодарить за это президента Казахстана", - сказал Путин. "Согласно Конституции, русский язык имеет статус официального, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики", - добавил российский лидер.