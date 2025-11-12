Песков: Киев продолжает атаковать мирную энергоинфраструктуру, включая КТК

В МИД Казахстана сообщали, что Астана доводила до Киева озабоченность по поводу этих атак

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на террористические атаки, совершаемые киевским режимом в отношении мирной энергетической инфраструктуры, в том числе инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Здесь мы тоже видим подрывную работу, буквально террористические атаки киевского режима на мирную энергетическую инфраструктуру с международным участием, кстати говоря. Это международный проект КТК, международное совместное мероприятие", - сказал Песков.

В 2025 году украинская сторона неоднократно атаковала объекты КТК, используя БПЛА. В МИД Казахстана сообщали, что Астана доводила до Киева озабоченность по поводу этих атак.

КТК - крупная международная нефтепроводная система, построенная для доставки нефти с запада Казахстана (в основном с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган) на терминалы на Черном море вблизи порта Новороссийск.