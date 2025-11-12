Путин предложил запустить совместную с Казахстаном программу обучения "технарей"

Глава российского государства также отметил, что значительное число казахстанцев, приезжающих учиться в РФ, отдает предпочтение именно инженерным дисциплинам

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что можно было бы подумать о разработке совместной с Казахстаном программы обучения кадров по техническим специальностям на примере "Профессионалитета" для взаимного обмениваться специалистами. Такое предложение российский лидер сделал, выступая вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

"Все эффективнее выстраивается взаимодействие в подготовке кадров между регионами, учебными заведениями и представителями бизнеса. Например, в России уже три года успешно осуществляется федеральный проект "Профессионалитет". В его рамках на предприятиях создаются образовательные кластеры для целевой подготовки специалистов с их последующим трудоустройством. Как представляется, можно было бы подумать о разработке совместной программы обучения технических кадров для регионов обеих стран", - сказал Путин.

Глава российского государства также отметил, что значительное число казахстанцев, приезжающих учиться в РФ, отдает предпочтение именно инженерным дисциплинам. В общей сложности в вузах, колледжах и техникумах регионов Поволжья, Сибири, Урала, а также Москвы и Санкт-Петербурга обучается порядка 55 тысяч казахстанских граждан - "молодых, очень перспективных людей".

"Кроме того, в Казахстане действуют филиалы восьми крупных российских университетов. Касым-Жомарт Кемелевич перечислял некоторые из них, включая МГУ, Московский инженерно-физический институт и Российский химико-технологический университет", - добавил президент России.

Помимо этого, с казахстанскими партнерами также сотрудничает и Сколковский институт науки и технологий. Также идет проработка совместного с Алматинским технологическим университетом проекта по подготовке для Казахстана профильных специалистов в сфере цифровизации и телекоммуникации, возобновляемой энергетики и искусственного интеллекта. Обучением и повышением квалификации казахстанских управленцев также занимается и Академия народного хозяйства России и государственные службы. Путин добавил, что также достигнуты договоренности о партнерстве вузов Оренбургской и Самарской областей с целым рядом казахстанских университетов технического профиля.

"Вообще Казахстан является одним из лидеров по количеству молодых людей, вовлеченных в студенческие обмены с Россией. Это вполне естественно, учитывая географическую близость двух стран", - пояснил российский лидер.