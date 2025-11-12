МИД: принадлежность РФ Крыма, Донбасса и Новороссии неоспорима в договоренностях Аляски

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук также призвал не забывать, что "территориальный вопрос - это часть пакета урегулирования"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Договоренности Москвы и Вашингтона, достигнутые по итогу саммита на Аляске, не ставили под сомнение принадлежность России Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"В настоящий момент мы ожидаем от американцев подтверждения приверженности аляскинским договоренностям. Хочу подчеркнуть, что при их компромиссном характере никто не ставит под сомнение российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, жители которых на референдумах 2014 и 2022 года выступили в пользу воссоединения с Россией. Их выбор - это императив для всех", - отметил дипломат.

Он также призвал не забывать, что "территориальный вопрос - это часть пакета урегулирования". "Мы много раз говорили, что для нас важны не территории, а люди. Необходимо устранить первопричины конфликта, вернув Украину к истокам ее государственности начала 1990-х годов. А именно добиваться прекращения дискриминации и восстановления на Украине прав человека, прежде всего русских и русскоязычных граждан, ее отказа от неонацизма, возвращения к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу", - резюмировал Полищук.