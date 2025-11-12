Слуцкий: превращение ЕС в военный союз дорого обойдется простым европейцам

Лидер ЛДПР подчеркнул, что Россия не хочет конфликтов и не собирается ни на кого нападать

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Превращение ЕС из экономического союза в военный дорого обойдется простым европейцам. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Искусственное наращивание "российской угрозы" и превращение ЕС из экономического союза в военный дорого обойдутся простым европейцам. Не говоря уже о том, что "фантомные боли" русофобов у власти, таких как Каллас, могут спровоцировать реальное противостояние с ядерной державой", - написал он в своем Telegram-канале.

Слуцкий подчеркнул, что Россия не хочет конфликтов и не собирается ни на кого нападать. "Но нам есть чем ответить на любые провокации и агрессивные военные планы. Это стоит понимать и помнить", - напомнил депутат.