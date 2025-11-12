Путин: РФ будет рада друзьям из Казахстана на фестивале молодежи в Красноярске

Российский лидер обратил внимание на набирающее популярность движение молодежных и студенческих трудовых отрядов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия будет рада участникам из Казахстана на международном фестивале молодежи и студентов, который пройдет осенью 2026 года в Красноярске.

"Осенью 2026 года в Красноярске пройдет очередной международный фестиваль молодежи и студентов. И, конечно, мы будем рады видеть на нем наших казахстанских друзей", - сказал Путин, выступая вместе с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Он также обратил внимание на набирающее все большую популярность в России движение молодежных и студенческих трудовых отрядов. По словам главы российского государства, их участники имеют возможность на деле знакомиться с рабочими специальностями, а также получать ценный практический опыт. "И, кстати говоря, история судотрядов еще в Советском Союзе началась именно с Казахстана. Первые студенты-добровольцы в 1959 году отправились поднимать целину в нынешней североказахстанской области", - подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что большой вклад в стимулирование интереса к профессиональному обучению у школьников вносит российский образовательный центр "Сириус" и действующие под его эгидой почти во всех российских регионах секции по выявлению талантливых молодых людей. В 2024 году такая секция, рассказал российский лидер, открылась в городе Байконуре. Там школьники могут заниматься космическими и техническими науками, а в Алма-Ате также при содействии "Сириуса" создается гимназия для одаренных детей. В России, помимо этого, для студентов и школьников регулярно проводятся турниры по профессиональному мастерству.

"В этих соревнованиях активно участвует казахстанская молодежь, что, честно говоря, нас очень радует. В августе в Калуге в финале российского чемпионата профессионалы, представители Казахстана, завоевали призовые места в таких дисциплинах, как электромонтаж, робототехника и сетевое администрирование. Казахстанская команда хорошо выступила и на конкурсе по инновационным компетенциям, организованном в сентябре в Великом Новгороде. Все упомянутые мной, а также многие другие аспекты, касающиеся подготовки профессиональных кадров на каждом этапе, от школы до университета, регулярно обсуждаются на площадке проводимых в России форумов министров образования "Формируй будущее", - заключил Путин.