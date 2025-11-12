Мирошник: Зеленский "рубит хвосты", пока на "пленках Миндича" не появился и его голос

Владимир Зеленский понимает, что в его интересах купировать скандал как можно быстрее, отметил посол по особым поручениям МИД России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Требованием об отставках украинских министров энергетики Светланы Гринчук и юстиции Германа Галущенко Владимир Зеленский "рубит хвосты", пока на "пленках Тимура Миндича" не появился его собственный голос. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Зеленский предпочел "рубить хвосты", не дожидаясь когда на "пленках" появится его голос. Зеленский понимает, что в его интересах купировать скандал как можно быстрее, сдавая излишне засвеченные фигуры Галущенко и его креатуры на месте министра энергетики, не позволив продолжаться "сериалу" представления доказательств, где в центре сцены появятся его ближайшие друзья и он сам", - сказал дипломат.