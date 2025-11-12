Ушаков: контакты с США есть на различных уровнях

Помощник президента РФ по международным делам отметил, что нельзя говорить о паузе в отношениях

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Контакты России с США есть на различных уровнях, так что нельзя говорить о паузе в отношениях. Такое мнение высказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Я бы не сказал, что пауза, но таких революционных новостей пока нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как обстоят дела во взаимодействии РФ и США. Он добавил, что "контакты есть, контакты проводятся на различных уровнях, работают посольства в Вашингтоне и Москве".