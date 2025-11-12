Путин: Казахстан для России значим как союзник, добрый сосед и партнер

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Казахстан для России является союзником, добрым соседом и стратегическим партнером, поэтому Москва выстраивает равноправные отношения с Астаной на принципах дружбы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в рамках государственного визита лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Для России Казахстан - союзник, стратегический партнер и добрый сосед, с которым мы выстраиваем многоплановые и равноправные отношения на принципах дружбы, взаимного доверия и уважения. Искренне дорожим прочными, проверенными временем связями с казахстанскими коллегами", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия и Казахстан стремятся укреплять и расширять обоюдовыгодные взаимодействия в политике, экономике, в гуманитарной сфере.

Подводя итоги государственного визита Токаева в РФ, Путин отметил, что программа мероприятий на эти два дня была насыщенной.

"Мы провели результативные переговоры, по итогам которых одобрен солидный пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, коммерческих контрактов. А главное, вместе с президентом Казахстана мы подписали декларацию о переходе российско-казахстанских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - подчеркнул он.

В заключении Путин предложил тост и вспомнил казахскую мудрость, которая гласит, что "сила орла в крыльях, а человека - в друзьях".

"Россия, безусловно, очень ценит добрые и дружественные отношения с Казахстаном. Мы готовы совместно решать самые масштабные задачи, уверенно двигаться вперед на благо и в интересах наших стран и народов. Позвольте предложить тост за дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества Российской Федерации и Республики Казахстан, за дружбу и процветание наших братских народов", - подытожил Путин.

Визит Токаева

Токаев находится в России с двухдневным государственным - высшим по дипломатическому статусу - визитом. Накануне казахстанский лидер и Путин провели неформальную встречу в кремлевской квартире главы российского государства. Официальные протокольные церемонии - переговоры в узком и расширенном составе, а также государственный обед в честь высокого гостя из Астаны - проходят сегодня. По итогам переговоров Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве между РФ и Казахстаном - подобные документы есть у Москвы лишь с нескольким государствами.