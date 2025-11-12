Путин внес на ратификацию в ГД договор с Лаосом о помощи по уголовным делам

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Лаосской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Текст договора размещен в думской электронной базе.

"Ратифицировать договор между Российской Федерацией Лаосской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в городе Москве 31 июля 2025 года", - следует из текста документа.

Согласно договору, правовая помощь будет оказана в случае, если совершенное деяние является уголовно наказуемым по закону двух стран.

Под правовой помощью в документе подразумеваются вручение документов, имеющих отношение к уголовному делу, получение доказательств, осуществление розыска, ареста, изъятия и конфискации доходов, которые преступник получил, совершая правонарушение. Речь также идет о проведении обыска и временной передаче лиц, находящихся под стражей или отбывающих наказание, на территорию запрашивающей стороны в качестве свидетелей, потерпевших или же для реализации других процессуальных действий.

При этом в договоре подчеркивается, что правовая помощь не будет оказана, если, в частности, она может нанести ущерб суверенитету и безопасности той страны, которую об этой помощи просят.