Захарова: Киев сорвал последние договоренности по обмену пленными

Из 1 200 поменяли менее 30%, заявила дипломат

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Украинская сторона сорвала последние договоренности касательно обмена пленными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее газета The Times опубликовала статью, в которой приводились цитаты замглавы МИД Украины Сергея Кислицы, в том числе о том, что на стамбульских переговорах якобы невозможно было вести "креативные дискуссии".

"Подтверждаю. "Творческих дискуссий" с ними никто вести не собирался. Были сделаны конкретные предложения, в частности по обменам пленными, - указала дипломат в своем Telegram-канале. - Так вот, последние обещания по обменам киевский режим сорвал - из 1 200 договоренных поменяли менее 30%. Граждане Украины должны это знать".

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, "мяч" находится на украинской стороне.