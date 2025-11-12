Лавров: на Западе отмирает чувство верности Родине

Министр отметил, что одно из величайших достояний России - "непрерывность развития и укрепления государства на протяжении всей его великой истории объединения и сплочения русского и всех других народов страны"

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что на Западе, в отличие от России, чувство верности Родине отмирает.

"Возможно, на Западе чувство патриотизма, верности Родине отмирает, но для нас - это часть генетического кода", - указал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать. ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

"Одно из наших величайших достояний, которым мы по праву гордимся - непрерывность развития и укрепления государства на протяжении всей его великой истории объединения и сплочения русского и всех других народов страны", - подчеркнул Лавров. Он напомнил, что "об этом на днях подробно говорил президент России Владимир Путин в ходе празднования Дня народного единства".

"Так что не ищите здесь политических сигналов", - посоветовал глава МИД РФ представителям итальянской газеты, интересовавшихся, что означала надпись "СССР" на его свитере - "закодированное послание" о стремлении воссоздать советское пространство или "просто шутку".

Лавров в августе прибыл на российско-американский саммит на Аляске в свитере с надписью "СССР", с тех пор уже несколько раз отвечал на аналогичные вопросы, повторяя, что надпись не означает стремления восстановить СССР.