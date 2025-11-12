Лавров: РФ готова к контактам с Европой, если пройдет "русофобское остервенение"

Конфронтация не была выбором России, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия будет открыта к контактам с Европой только после того, как у той пройдет "русофобское остервенение", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать. ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

"Когда это русофобское остервенение - по-другому не скажешь - пройдет, мы будем открыты к контактам, к тому, чтобы послушать, как бывшие партнеры собираются вести дела с нами дальше, - сказал министр. - Потом будем решать, сохранятся ли перспективы для честного взаимодействия".

По его словам, конфронтация, к которой привела бездумная и бесперспективная политика европейских элит, - не выбор России.

"Нынешнее положение дел не отвечает интересам наших народов. Хотелось бы, чтобы европейские правительства, большинство из которых проводит яростную антироссийскую политику, осознали всю опасность такого пагубного курса, - отметил глава МИД РФ. - Европа уже воевала под флагами Наполеона, а в прошлом веке - под нацистскими знаменами и штандартами Гитлера. Недолгая память у некоторых европейских деятелей".