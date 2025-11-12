Лавров: исторический Запад самоизолировался от России

Глава МИД РФ подчеркнул, что "современный мир не сводится к западному меньшинству"

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Исторический Запад попытался самоизолироваться от России, да и здесь в его порядках "ряды непрочны". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

Читайте также

Переговоры в Будапеште, отношения с Европой и правда об Украине. Заявления Лаврова

"Если "исторический Запад" решил от кого-то отгородиться, то это называется самоизоляция. Да и здесь ряды непрочны: у [президента РФ] Владимира Путина в этом году были встречи с лидерами США, Венгрии, Словакии, Сербии", - сказал он.

"Ясно также, что современный мир не сводится к западному меньшинству. Эти времена прошли с наступлением многополярности, - продолжил министр. - Наши отношения с государствами глобального Юга и Востока - а это более 85% населения Земли - продолжают расширяться".

Лавров напомнил, что в сентябре состоялся госвизит президента России в Китай, только за последние месяцы Путин принял участие в саммитах ШОС, БРИКС, СНГ, Россия-Центральная Азия, российские высокие правительственные делегации - в саммитах АТЭС, АСЕАН, а сейчас готовятся к саммиту "двадцатки". "На регулярной основе проводятся саммиты и министерские встречи Россия-Африка, Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива", - добавил глава МИД РФ.

"Страны Мирового большинства руководствуются своими коренными национальными интересами, а не указаниями бывших колониальных метрополий, - подчеркнул он. - Наши арабские друзья ценят конструктивное участие России в усилиях по разрешению региональных конфликтов на Ближнем Востоке. Нынешние дискуссии по палестинской проблеме в ООН подтверждают необходимость приложения потенциалов всех влиятельных внешних игроков, иначе ничего прочного не получится, в лучшем случае будут только красочные церемонии".

"По многим другим международным проблемам наши позиции с ближневосточными друзьями также совпадают или весьма близки, что способствует взаимодействию в ООН и на других многосторонних площадках", - констатировал министр.