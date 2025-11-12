Лавров: отношения России и Китая не знают категорий "ведущий" и "ведомый"

По словам главы МИД РФ, связи Москвы и Пекина "выстраиваются на основе доверия и поддержки друг друга, многовековых традиций добрососедства"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российско-китайские отношения не знают категорий "ведущий" и "ведомый", они равноправны и самодостаточны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать. ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

"Что касается отношений между Россией и Китаем - то это не союз в традиционном понимании, а более эффективная и продвинутая форма взаимодействия. Наше сотрудничество не носит блокового характера, не направлено против третьих стран. Категории "ведущего" и "ведомого", привычные для альянсов, сложившиеся в годы холодной войны, здесь не применимы. Поэтому говорить о каком-либо "дисбалансе" неуместно", - отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, "равноправные и самодостаточные связи Москвы и Пекина выстраиваются на основе доверия и поддержки друг друга, многовековых традиций добрососедства". "Мы твердо привержены принципу невмешательства во внутренние дела. Российско-китайское торгово-инвестиционное, технологическое сотрудничество приносит реальную практическую отдачу обеим странам, способствует стабильному и устойчивому росту наших экономик, повышению благосостояния граждан", - добавил он.

Как указал министр, тесное взаимодействие между вооруженными силами РФ и КНР "обеспечивает важную взаимодополняемость, помогает нашим странам отстаивать свои национальные интересы в сфере глобальной безопасности и стратегической стабильности, эффективно противостоять традиционным и новым вызовам и угрозам".

"Мы не "продвигаем" многополярный миропорядок, он объективно складывается - не через завоевание, порабощение, угнетение и эксплуатацию, как колонизаторы строили свой "порядок" (а затем и капитализм), а через сотрудничество, учет интересов друг друга, рациональное распределение труда на основе объединения сравнительных конкурентных преимуществ участвующих стран и интеграционных структур", - подчеркнул Лавров.