Лавров: Италия удивительно легко примкнула к агрессивной линии против РФ

По словам министра, изменений в курсе Рима не наблюдается, он по-прежнему оказывает "всестороннее содействие киевским неонацистам"

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Италия вопреки собственным национальным интересам удивительно легко примкнула к агрессивной линии против России, на сегодняшний день сколь значимых изменений в этом подходе не наблюдается. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

Отвечая на вопрос об уровне нынешних российско-итальянских отношений, глава МИД РФ вновь обратил особое внимание, что для России нет недружественных стран и народов, есть только страны с недружественными правительствами, какое и наблюдается в Италии, поэтому "отношения переживают самый серьезный кризис за всю послевоенную историю".

"Это произошло не по нашей инициативе. Удивило, с какой легкостью Италия - вопреки своим национальным интересам - примкнула к тем, кто сделал ставку на "стратегическое поражение" России, - подчеркнул Лавров. - Пока не видим, чтобы этот агрессивный подход претерпел сколько-нибудь существенные изменения. Рим продолжает оказывать всестороннее содействие киевским неонацистам".

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил и поразительное стремление Рима оборвать все культурные связи и контакты по линии гражданских обществ.

"Итальянские власти отменяют выступления выдающихся российских дирижеров и оперных певцов, уже несколько лет не разрешают проводить зародившийся в Италии Веронский диалог по вопросам евразийского сотрудничества", - конкретизировал он.

"Совсем не похоже на открытых искусству и человеческому общению итальянцев", - резюмировал Лавров.