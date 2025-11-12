В МИД РФ рассказали о препятствиях в переговорах со стороны Украины

Более 100 дней переговоры находятся на паузе, отметил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия со своей стороны сделала все для того, чтобы переговоры с Украиной продолжались. Об этом заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Переговоры более 100 дней находятся на паузе, отметил посол по особым поручениям МИД РФ. С российской стороны было сделано все для того, чтобы переговоры продолжались. "Сначала Украина сделала это де-факто, то есть заблокировала переговоры и никаким образом их не продолжала, - отметил дипломат. По факту украинская сторона предпринимала множество усилий для того, чтобы переговоры сначала заблокировать чужими руками, заявляя о том, что Россия не хочет мира, а Украина делает все для этого. "По факту они сами были вынуждены признать, что Украина ничего не способна сделать в рамках переговорного процесса", подчеркнул Мирошник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что сообщения британских и украинских СМИ о приостановке Киевом переговоров с РФ говорят об отсутствии стремления к миру.