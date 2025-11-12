Лавров: найти в Европе правду об Украине непросто

При этом немало итальянских граждан стремятся разобраться в причинах украинской трагедии, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правду об Украине найти в Европе непросто, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать. ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

"Сейчас найти в Европе правду об Украине непросто", - сказал глава российского дипведомства.

Кроме того, Лавров отметил, что немало итальянских граждан стремятся разобраться в причинах украинской трагедии. "Например, в книге "Украинский конфликт глазами итальянского журналиста" известного итальянского общественного деятеля Элизео Бертолази собраны документальные свидетельства попрания международного права киевскими властями. Рекомендовал бы ознакомиться с этим изданием", - указал министр.