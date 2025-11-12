Лавров посоветовал послу Италии "дать знать", если Рим захочет диалога с РФ

Равноправное обоюдовыгодное сотрудничество между Россией и Италией отвечает интересам народов двух стран, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рекомендовал послу Италии в Москве "дать знать", если Рим будет готов восстановить диалог с Москвой.

"Равноправное обоюдовыгодное сотрудничество между Россией и Италией отвечает интересам наших народов. Если в Риме будут готовы двигаться в сторону восстановления диалога на основе взаимного уважения и учета интересов, пусть дадут нам знать", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра..

Руководитель МИД РФ заверил представителей Италии: "Мы всегда готовы выслушать, в том числе вашего посла".