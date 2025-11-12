Статья

СМИ Италии не опубликовало интервью с Лавровым. Тезисы министра о Киеве и Западе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью итальянской газете Corriere della Sera и рассказал о возможном продолжении мирных переговоров по Украине, а также о ситуации в отношениях со странами Запада. Издание отказалось публиковать материал.

США и саммит в Будапеште

Москва готова провести российско-американский саммит в Будапеште, если он будет опираться на проработанные итоги Аляски. Дата не определена, однако контакты между двумя странами продолжаются.

Президент США Дональд Трамп получал "подковерные доклады", в результате встреча в Будапеште сорвалась: американский лидер то ли перенес, то ли отменил саммит. Информация про "неготовность России к переговорам", "срыв" итогов Анкориджа является фейковой.

При этом Россия рассчитывает, что США воздержатся от шагов, которые выведут украинский конфликт на новый уровень эскалации. Изначально администрация Трампа выступала за диалог и вникала в позицию российской стороны.

Об СВО

Россия продолжает выполнять цели СВО: спасать жизни миллионов людей, которые живут на этих землях, гарантировать безопасность России и бороться с нацизмом; так уже было во Вторую мировую войну, и Россия продолжит эту борьбу в наше время.

В 2025 году Россия передала Украине свыше 9 тыс. тысяч тел погибших солдат ВСУ, взамен РФ получила 143 тела павших российских бойцов.

Российские вооруженные силы в зоне СВО действуют предельно ответственно и наносят удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре.

Правда об Украине

Найти в Европе правду об Украине непросто, при этом многие граждане стремятся разобраться в причинах трагедии. В книге "Украинский конфликт глазами итальянского журналиста" известного итальянского общественного деятеля Элизео Бертолази собраны документальные свидетельства попрания международного права киевскими властями.

О Западе

Чувство патриотизма и верности Родине на Западе "отмирает", для россиян же это часть генетического кода. Одно из величайших достояний России - "непрерывность развития и укрепления государства на протяжении всей его великой истории объединения и сплочения русского и всех других народов страны".

Нацизм возрождается в Европе, Евросоюз быстрыми темпами превращается в агрессивный военный блок. На фоне этого Россия добивается возвращения Украины к здоровым и устойчивым истокам ее государственности. Брюссельские элиты, затаскивая киевский режим в ЕС, "молчат о вопиющей дискриминации им "некоренных народов" - так презрительно Киев определяет столетиями живущих на Украине русских". Есть о чем задуматься, "особенно в свете того, что в ООН Германия и Италия вместе с Японией в последнее время стали голосовать против ежегодной резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацизма". Запад и не скрывает, что руками украинцев ведет прокси-войну против России, которая не закончится и "после нынешнего кризиса", потому решимость России обеспечить свою безопасность от угроз, создаваемых Западом при помощи подконтрольного ему режима, законна и обоснована.

Некоторые европейские государства пытаются подорвать позицию администрации американского президента Дональда Трампа по Украине, "которая изначально выступала за диалог, вникала в позицию российской стороны". РФ надеется, что Соединенные Штаты не выведут конфликт на новый уровень эскалации.

Европа ведет открытые приготовления к новой большой войне против России, миротворческие усилия, касающиеся украинского конфликта, страны ЕС саботируют.

Россия будет открыта к контактам с Европой после того, как "русофобское остервенение" пройдет. "Потом будем решать, сохранятся ли перспективы для честного взаимодействия".

Инициатива президента России Владимира Путина о формировании новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии открыта для Европы, но руководству стран ЕС нужно будет вести себя "вежливо, без неоколониального высокомерия, на основе принципов равноправия, взаимоуважения и баланса интересов".

Исторический Запад попытался самоизолироваться от России, при этом современный мир не сводится к западному меньшинству, и Россия продолжает усиливать международные связи.

О сотрудничестве с Китаем

Российско-китайские отношения не знают категорий "ведущий" и "ведомый", они равноправны и выстраиваются на основе доверия и поддержки друг друга.

Об отношениях с Италией