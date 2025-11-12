Депутат Барбашов: США признают принадлежность РФ Крыма, Донбасса и Новороссии

Американцам ясно дали понять, что от этого Москва не отступится, подчеркнул политик

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 13 ноября. /ТАСС/. Руководство США принимает как данность факт принадлежности России Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, но это не является базой для завершения конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя заявление главы второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука о договоренностях Москвы и Вашингтона по итогу саммита на Аляске.

"Исходя из сказанного российским дипломатом, руководство Соединенных Штатов признает сложившиеся "реалии на земле". Как на линии фронта, так и закрепленные в российской конституции. Американцам ясно дали понять, что от этого Россия не отступится. И они, судя по всему, приняли эти исходные условия. Однако победой, даже дипломатической, этот факт считать, скорее, не стоит. Во-первых, неизвестно, согласились ли США юридически признать российские новые регионы. Во-вторых, такое признание не устраняет первопричин конфликта, а значит не является базой для его завершения", - сказал он.

Барбашов добавил, что Россия четко обозначила США, какую ситуацию на всей территории Украины будет считать для себя приемлемой. "Эти условия неоднократно проговаривались - денацификация, соблюдение прав человека, прав русского населения, отсутствие даже перспективы появления войск и инфраструктуры НАТО. И если соглашения достичь не удалось до сих пор, значит американцы с этим не согласны.

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в беседе с ТАСС отметил, что Российская Федерация ожидает от руководства США выполнения взятых на себя обязательств в ходе саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. "Сегодня никто не ставит под сомнение выбор жителей Крыма, Новороссии и Донбасса в ходе открыто проведенных референдумов. Поэтому Россия в нынешних реалиях вполне закономерно ожидает от руководства США приверженности взятым на себя договоренностям на Аляске, в том числе по устранению первопричин кровавого конфликта на Украине", - сказал Шеремет.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС сообщил, что Россия ожидает от руководства США подтверждения приверженности договоренностям, которые были достигнуты на Аляске.

Он отметил также, что никто не ставит под сомнение российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, жители которых на референдумах 2014 и 2022 года выступили в пользу воссоединения с Россией.