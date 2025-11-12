Делегация РФ: опыт Украины применения БПЛА передается террористам других стран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Опыт использования украинской армией беспилотников в боевых действиях против России передается террористам на Ближнем Востоке и членам наркокартелей в Латинской Америке. Об этом сообщила "Известиям" руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"Мы все прекрасно знаем, что государства Европы натаскивают украинских неонацистов на использование БПЛА в бою. <...> Те практики, которые европейцы прививают своим украинским подопечным, затем передаются террористам на Ближнем Востоке и в Латинской Америке", - заявила дипломат.

По словам Ждановой, в Польше норвежцы планируют запуск программы подготовки по использованию дронов и уже формируются группы обучающихся из рядов ВСУ.

Также она отметила, что в странах латиноамериканского региона растет применение беспилотников преступными группировками, что вызывает обеспокоенность в том числе у США, ведущих борьбу с наркотрафиком.

В российском посольстве в Мексике подтвердили изданию, что следят за ситуацией с возможным рекрутированием в ряды ВСУ выходцев из местных наркокартелей.

"Поэтому это еще один повод обратить внимание на то, что украинские подопечные Запада попросту беспринципны", - подчеркнула Жданова.