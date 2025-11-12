Песков: РФ беспокоит неопределенность Японии в вопросе безъядерного статуса

Москва следит за заявлениями нового премьера Санаэ Такаити о пересмотре принципов оборонной политики, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия следит за заявлениями нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о пересмотре принципов оборонной политики, которая предполагает в том числе безъядерный статус страны. Неопределенность в этом вопросе вызывает беспокойство Москвы, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, следим, - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. - И, конечно, [неопределенность] вызывает [беспокойство]".

Оппозиция попросила Такаити в парламенте подтвердить приверженность трем неядерным принципам политики Японии - обязательства не обладать ядерным оружием, не производить его и не размещать на своей территории. Премьер не стала этого делать и уклончиво ответила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.