Депутат ГД Водолацкий: коррупция на Украине не завершится при действующей власти

По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, в украинском руководстве понимают, что их время на исходе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Коррупция на Украине, из-за которой невозможно восстановление теплоэлектростанций (ТЭС) даже с учетом выделения средств странами ЕС, не завершится, потому что действующая власть понимает, что ее время на исходе. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Украина с февраля 2022 года потеряла в своей энергосистеме около 70% мощностей, а остающихся мощностей недостаточно для обеспечения потребностей населения и промышленности зимой. Ранее украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в политических кругах сообщало о том, что остановка всех государственных ТЭС на Украине вызвала "настоящую истерику" в офисе Владимира Зеленского.

"Европа выделяет деньги на восстановление электроподстанций, ТЭС на Украине, но эти деньги не доходят до ремонтных служб. Они просто по дороге разворовываются. <...> Какие-то объекты частично можно восстановить, если перестанут воровать. Но они (украинские власти - прим. ТАСС) не перестанут воровать, понимая, что их время на исходе", - сказал собеседник агентства.

8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. Позднее стало известно, что остановлены обе ТЭС госкомпании "Центрэнерго" - Змиевская в Харьковской области и Трипольская в Киевской. Также серьезные повреждения получили Приднепровская ТЭС холдинга ДИЭК в Днепропетровской области и Кременчугская ГЭС.