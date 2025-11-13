Латвия планирует завершить укрепление восточной границы к 2028 году

Ригой уже установлены бетонные "зубы дракона", металлические ежи, а также вырыты противотанковые рвы

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Латвии рассчитывают завершить работы по укреплению границы с Россией и Белоруссией к 2028 году. Об этом сообщил портал гостелерадио LSM.

Как отмечается, латвийский участок приграничных укреплений станет частью так называемой Балтийской линии обороны. Ригой уже установлены вдоль восточной границы бетонные "зубы дракона" (пирамидальные бетонные фигуры), металлические ежи, вырыты противотанковые рвы и размещены другие элементы защитной инфраструктуры. Вместе с тем в Государственном контроле Латвии отмечают, что при реализации проекта сохраняются риски, связанные с несвоевременным выполнением и качеством проводимых работ.

Агентство Reuters сообщило в июне 2024 года, что Польша, Латвия, Литва и Эстония планируют возвести "линию обороны" на границе с Россией и Белоруссией и просят Евросоюз выделить на это средства. Страны попросили финансирование для защиты от якобы имеющейся "военной угрозы и вредоносных действий" со стороны Москвы и Минска. Собеседники агентства из дипломатических кругов указали, что строительство оборонительной линии протяженностью 700 км потребует не менее 2,5 млрд евро.