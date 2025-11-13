Ушаков допустил проведение саммита РФ - США в Будапеште

При этом помощник главы российского государства по внешнеполитическим вопросам не обозначил примерные сроки

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Проведение встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште еще возможно. Об этом заявил помощник главы российского государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

"Будапештский саммит еще возможен, почему нет?" - сказал он.

При этом, как отмечается в Telegram-канале, примерные сроки саммита Ушаков не обозначил.

16 октября президент США после разговора по телефону с российским лидером сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что будапештский саммит России и США будет востребован на определенном этапе обеими сторонами, но встрече лидеров должна предшествовать скрупулезная работа.