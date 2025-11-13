Шойгу заявил о перспективности сотрудничества России с Оманом и Египтом

Секретарь Совета безопасности РФ отметил активный обмен визитами между странами

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Сергей Бобылев/ ТАСС

МАСКАТ, 13 ноября. /ТАСС/. Россия видит большой потенциал в сотрудничестве с Оманом и Египтом. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам визитов в эти страны.

"Здесь большие перспективы. Вы видите, что идет очень активный обмен визитами", - сказал он.

Как ранее сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Оман, где обсудит с высшим руководством страны сотрудничество в сфере безопасности и развитие стратегических проектов.

Ранее делегация посетила Каир, где состоялись встречи Шойгу с высшим руководством Египта, в частности с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси.