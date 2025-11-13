Россия и Белоруссия взаимодействуют в борьбе с IT-преступлениями

Направление требует очень большого внимания, отметил начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Тема борьбы с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий является актуальной и злободневной, РФ и Белоруссия осуществляют тесное взаимодействие в этом вопросе. Об этом журналистам сообщил начальник Следственного департамента МВД России Сергей Лебедев.

"Такое направление, как преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, по-прежнему требует очень большого внимания. Поэтому тема актуальна, тема злободневна, и сегодня мы ее будем обсуждать", - сказал он.

Лебедев добавил, что между РФ и Белоруссией в этом вопросе "очень тесное взаимодействие осуществляется, в том числе и в рамках этого визита".

"Нами подписано совместное заявление, которое будет белорусской стороной доведено до СМИ", - добавил он.

Делегация МВД РФ во главе с начальником Следственного департамента Сергеем Лебедевым находится в Минске, где проходит V международная научно-практическая конференция "Основные направления совершенствования системы национальной безопасности", посвященная вопросам противодействия киберпреступности. Организаторами выступают Совет Безопасности Республики Беларусь, Следственный комитет Республики Беларусь и ведомственное учреждение образования.