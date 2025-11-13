Ганчев: на харьковском направлении ВСУ пополняют элитные части новобранцами

Это слабо подготовленные солдаты, прошедшие ускоренный курс из-за колоссальной нехватки подобных специалистов, отметил глава ВГА Харьковской области

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на харьковском направлении из-за высоких потерь вынуждены пополнять свои так называемые элитные подразделения новобранцами, прошедшими ускоренный курс подготовки, сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев на пресс-конференции.

"На нашем направлении, на харьковском, очень много таких так называемых элитных подразделений. Каждый день они их пытаются усиливать, потому что ежедневно они уничтожаются. Как и техника уничтожается, как и пункты операторского обеспечения, боевого обеспечения системы БПЛА. Поэтому говорить о каких-то прямо сверхэлитных и очень подготовленных специалистах со стороны ВСУ здесь не приходится", - сказал Ганчев.

Он добавил на примере операторов беспилотников ВСУ, что это слабо подготовленные солдаты, прошедшие ускоренный курс из-за колоссальной нехватки подобных специалистов.