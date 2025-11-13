В ГД назвали бандитизмом идею G7 направить замороженные активы РФ Украине

Депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что страны Группы семи очень озабочены активным продвижением российской армии в зоне проведения СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Использование странами Группы семи замороженных российских активов для помощи Украине будет являться бандитизмом, такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Ранее в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 по итогам встречи в Онтарио сообщалось, что страны Группы семи продолжают обсуждать возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Депутат Госдумы отметил, что страны Группы семи очень озабочены активным продвижением российской армии в зоне проведения СВО. Идеей использовать российские активы для помощи Украине они фактически проявляют бессилие и ущербность их политики, реализуемой, по мнению Шеремета, за счет украинских элит, которые привели некогда процветающую страну к военному конфликту и глобальному экономическому кризису.

"Сегодня они фактически выбились из сил и даже исчерпали все имеющиеся в их активе для нашей страны противоречащие широко рекламируемым демократическим принципам свои негуманные методы давления и сдерживания. Поэтому сегодня в горячке реваншизма они публично заявляют, что готовы перейти к открытому бандитизму и воровству активов несломленной России. Что, вне сомнения, мгновенно изменит правила игры установленного ими экономического либерализма и всей международной финансовой системы", - сказал депутат.

В конце октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.