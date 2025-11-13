Путин: РФ и Китай в БРИКС и ШОС способствуют построению многополярного мира

Глава государства направил приветствие участникам диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие России и Китая в рамках объединений БРИКС и ШОС способствует построению справедливого и многополярного миропорядка. Это отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии, направленном участникам диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая".

"Тесное взаимодействие Москвы и Пекина в международных делах, в том числе в рамках таких авторитетных объединений, как БРИКС и ШОС, способствует построению более справедливого и демократического многополярного миропорядка", - говорится в сообщении.

Российский лидер отметил и динамичное развитие между РФ и КНР в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Государства плодотворно сотрудничают в различных направлениях, а также реализуют масштабные совместные экономические, транспортные, энергетические и гуманитарные проекты.

"Важной составляющей российско-китайских связей традиционно является диалог между ведущими политическими партиями двух стран. Важно, что "Единая Россия" и Коммунистическая партия Китая поддерживают регулярные контакты с участием не только своих центральных органов, но и региональных структур", - подчеркнул президент РФ.

Это, по словам Путина, позволяет обстоятельно обсуждать многие актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться практическим опытом в сферах партийного строительства, парламентской и законотворческой деятельности, а также согласовывать и воплощать в жизнь полезные общественно-политические инициативы.

"Уверен, что ваше нынешнее заседание будет содержательным и плодотворным, послужит дальнейшему упрочению дружбы и взаимопонимания между нашими странами и народами. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - заключил российский лидер.