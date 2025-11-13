Ульянов: мировая реакция на заявления США о ядерных испытаниях разочаровывает

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене отметил, что такая ситуация очень тревожна

Редакция сайта ТАСС

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов © Thomas Kronsteiner/ Getty Images

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Реакция международного сообщества на заявления США о намерении возобновить ядерные испытания разочаровывает, такая ситуация очень тревожна. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Читайте также

Гонка вооружений и усилия по запрещению. История ядерных испытаний

"Что касается реакции международного сообщества, то, честно говоря, она меня лично и моих коллег разочаровала. <...> Вообще это очень тревожно, потому что в 20 веке, я думаю, реакция была бы гораздо более острой. Все-таки запрет на ядерные испытания - это "священная корова", особенно для стран глобального Юга, для развивающихся стран, да и для западноевропейских тоже, но здесь никакой серьезной озабоченности, по-настоящему серьезной, не прозвучало. Но посмотрим, как будут развиваться события дальше", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ульянов указал, что исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд "ухитрился ни одного слова не сказать про американские заявления". "Говорил о чем угодно, но только не о нависшей над договором угрозе. Это очень странно", - сказал дипломат.

Постпред РФ добавил, что остальные участники заседания Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ также отреагировали очень мягко. "Во-первых, их было много, выступающих (56 стран - [это] больше, чем обычно), но по имени Соединенные Штаты назвали только мы, китайцы, венесуэльцы и иранцы. Все остальные говорили в обтекаемых выражениях. Все, конечно, подчеркивали важность недопущения ядерных испытаний, которые не проводились уже почти 30 лет, но звучали такие фразы общего характера: "никто не должен", "все должны соблюдать мораторий" и так далее. То есть Соединенные Штаты из общей картины никак не выделялись", - подчеркнул он.

Ульянов указал, что такая ситуация может быть связана с тем, что многие страны были "запуганы" американской стороной. "Американцы поднаторели в запугивании стран. Я знаю, что ходили американские дипломаты по делегациям здесь в Вене и стращали потенциальных критиков", - рассказал он.

Президент США Дональд Трамп сообщил 29 октября, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он мотивировал это тем, что некие другие страны уже якобы поступают таким образом. Он не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.