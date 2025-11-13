Медведев в шутку призвал ЕС больше жертвовать "беднейшим" - Зеленскому и Миндичу

Шоу должно продолжаться, заявил зампред Совета безопасности РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев шутливо предложил европейцам отметить Всемирный день доброты, направив еще больше средств "беднейшим" на Украине - Владимиру Зеленскому, главе его офиса Андрею Ермаку и обвиняемому в коррупции и связанному с Зеленским Тимуру Миндичу. Пост политика на английском опубликован в X.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у бизнесмена Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Позже были опубликованы записи разговоров по делу, однако имена участников не назывались. На этом фоне депутаты Верховной рады призвали главу офиса президента Украины Ермака покинуть свой пост.

"Сегодня мы отмечаем Всемирный день доброты. Добрые люди, помогите беднейшим гражданам Украины: Зеленскому, Ермаку, Миндичу и другим голодающим! Не скупитесь, европейцы! Шоу должно продолжаться!" - говорится в сообщении Медведева.

Главным фигурантам коррупционного скандала на Украине, среди которых пока нет Зеленского и Ермака, уже предъявлено обвинение в отмывании средств. Через схему, по предварительным оценкам, прошло около $100 млн.