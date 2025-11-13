Эксперт Данилин: политическая нестабильность стала нормой для стран Запада

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Политическая нестабильность и оправдание провалов правительств некоторых стран внешними факторами становятся нормой на Западе. Такое мнение высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Политическая нестабильность становится нормой для ведущих стран Запада. Однако внутренние противоречия и системные кризисы - редкая тема обсуждения для официальных лиц", - сказал Данилин в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Кризис доверия. Что случилось с западной демократией?".

По его словам, в странах Запада социально-экономические проблемы нарастают как снежный ком, вызывая растущее недовольство граждан. "Резкий рост стоимости жизни и энергоносителей в Европе, усугубляемый неспособностью властей обуздать инфляцию, больно бьет по карману простых людей. Но вместо честного анализа собственных провалов правящие элиты предпочитают искать внешнюю причину всех бед. <...> Экономические трудности ЕС списываются на последствия санкций против Москвы, а конгрессмены США, оказавшись в патовой ситуации шатдауна, тут же обвиняют Россию во вмешательстве", - сказал Данилин.

Подобная русофобская риторика стала универсальным оправданием для провалов как левых, так и правых правительств по всему Западу, добавил он.

Руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов в свою очередь отметил, что, в отличие от европейской, российская политическая система проявляет оперативность в реагировании на проблемы, адекватность и эффективность. "В условиях роста экстремизма и популизма в Европе российская политическая система ограничивает действия деструктивных сил, поддерживает традиционные ценности, способствует сохранению порядка и предотвращению социальных конфликтов. Это гарантирует внутреннюю стабильность и безопасность и позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что ни о каких парламентских, правительственных, партийных, идеологических кризисах нельзя "в принципе говорить за последние четверть века". "У нас даже и близко не было ситуации, при которой может стоять вопрос о досрочной отставке правительства, о досрочном роспуске Госдумы. Мы видим высочайший уровень доверия [президенту РФ] Владимиру Путину, который демонстрирует абсолютно вся наша социология", - сказал Шаповалов.