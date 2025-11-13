Захарова отвергла оправдания Corriere della Sera по отказу от интервью Лаврова

Официальный представитель МИД РФ назвала логику издания "потрясающей"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Попытки итальянской газеты Corriere della Sera оправдаться после отказа публиковать интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова несостоятельны, редакция подвергла выборочному цензурированию прямую речь спикера, и признаваться в этом у нее не хватает духа. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в МИД РФ сообщили об отказе итальянской газеты Corriere della Sera публиковать интервью с Лавровым, ею же запрошенное. ТАСС привел выдержки из интервью на правах эксклюзива. Как обратила внимание Захарова, в попытке оправдаться за цензуру интервью Лаврова редакция издания выдвинула "фантастическую версию случившегося": им якобы не дали возможности дополнительно, к интервью, провести "перекрестный опрос и оспорить отдельные утверждения министра".

"Никаких дополнительных вопросов редакцией направлено и не было. И да, сложно даже представить, во что бы они превратили очное интервью министра иностранных дел России, если даже письменное интервью они сократили в 3 раза, - прокомментировала дипломат. - То, что мы увидели на примере "Коррьере делла Сера", - не единичный случай. Только что отгремел скандал вокруг агентства Би-би-си и его манипуляций с заявлениями президента США. Именно это и пытались сделать журналисты "Коррьере делла Сера" - выборочное цензурирование прямой речи спикера. И признаться в этом у них, похоже, не хватает духу. La pusillanimit ("малодушие" на языке Данте и Петрарки)".

Захарова назвала логику издания "потрясающей". "Мы не будем публиковать ответы российского министра на наши изначальные вопросы, но зададим дополнительные. И вот уже ответы на них опубликуем. Да и то не факт. И непонятно, кстати, где бы редакторы "Коррьере делла Сера" размещали ответы на эти "пункты допроса и оспаривания", если, напомню, даже на основной текст интервью у них не нашлось места ни в газете, ни на сайте", - добавила дипломат.

"Коррьере делла Сера" обвиняет нашу страну в том, что "в Россия свобода информации отменена". При этом именно итальянская газета отказалась публиковать интервью российского министра иностранных дел, в то время как интервью представителей Запада в российской прессе выходят без купюр", - резюмировала Захарова.