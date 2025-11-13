МИД РФ: отношения Москвы и Берлина находятся в низшей точке с образования ФРГ

Претензии Германии на "лидерство" вызывают отталкивающие исторические параллели у здоровых политических сил в Европе, подчеркнули в российском дипведомстве

Здание МИД РФ © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российско-германские отношения по вине Берлина находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"По вине правящих сегодня в Германии политических элит они находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. В Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между нашими странами, вознамерились нанести России "стратегическое поражение", - указали в министерстве по итогам консультаций замглавы МИД Дмитрия Любинского с руководством Общества "Россия-Германия".

Как подчеркнули в дипведомстве, в то время как немецкие дипломаты и некоторые другие их коллеги который год подряд голосуют в Нью-Йорке против проекта резолюции Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, а "дух "прусского милитаризма" снова витает над Берлином", германские претензии на "лидерство" вызывают "неприятие и отталкивающие исторические параллели не только в широких слоях российской общественности, но и у здоровых политических сил в различных уголках Европы".

"Представители общества рассказали об основных направлениях его деятельности и планирующихся мероприятиях. Отмечена готовность к поддержанию контактов с гражданским обществом ФРГ из числа здравых политсил, ориентированных на совместное с Россией строительство мирной и безопасной Евразии", - резюмировали в МИД РФ по итогам встречи.