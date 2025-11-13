ТАСС: США уже осознают, чем чревато изъятие активов России для Запада

Чем шире такое осознание будет укореняться в правительственных кругах Соединенных Штатов, тем больше будет шансов добиться реального оздоровления и международной обстановки в целом, подчеркнул российский диписточник

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российская сторона расценивает заявления госсекретаря США Марко Рубио как начало понимания в США, чем может обернуться ситуация с активами России для самого Запада. Об этом сообщил ТАСС российский диписточник.

"Что касается возможного участия США в обсуждаемых европейцами планах конфискации российских госактивов, Марко Рубио допустил, что это может повлечь за собой "определенные непредвиденные последствия". Если судить по его словам, то у нас складывается впечатление, что американская сторона начинает понимать: есть варианты действий, подрывающие, дестабилизирующие и разрушающие международную финансово-экономическую систему, которую те же США на протяжении последних десятилетий выстраивали самым инициативным образом. Кажется, Вашингтон, наконец, осознает, что если все время следовать тому, что агрессивно предлагают некоторые горячие головы, особенно среди европейской политэлиты, то непрерывное наращивание фронтального санкционного давления на Россию в конечном итоге обернется обрушением экономических и правовых устоев того же Запада", - отметил собеседник агентства, комментируя интервью Рубио по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов Группы семи.

"Чем шире такое осознание будет укореняться в правительственных кругах США, тем больше будет шансов добиться реального оздоровления и международной обстановки в целом, и ситуации в российско-американских отношениях в частности", - подчеркнул российский источник.

Собеседник агентства отметил, что российская сторона "самым внимательным образом ознакомилась и проанализировала" интервью госсекретаря США Марко Рубио, в частности его заявление о "взаимном понимании и США, и Россией необходимости подготовки именно результативной встречи в верхах".

"Это ровно то, о чем договорились [президент РФ] Владимир Путин и [президент США] Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 16 октября. Именно в такой плоскости вопрос о новой встрече президентов обсуждался [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым в телефонном разговоре с Марко Рубио 20 октября. Саммит определенно нужен, но ему должна предшествовать тщательная организационная и содержательная подготовка. Однако это реализуемо только в том случае, если США будут твердо стоять на договоренностях Анкориджа. Убеждены, что практическую проработку встречи президентов необходимо выстраивать именно в духе пониманий, достигнутых на Аляске", - резюмировал источник ТАСС.