Примаков: Россотрудничество не накажет молдаван за шаги Кишинева

Глава агентства отметил, что "нельзя становиться на сторону злобной глупости"

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россотрудничество не станет наказывать обычных молдаван за политические решения Кишинева о денонсации соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе. Об этом написал глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

"Хочу прояснить кое-что о ситуации с Русским домом в Молдавии. Мы не собираемся наказывать обычных людей за те идиотские политические решения, что принимает их правительство, - подчеркнул он. - Убежден, что нельзя наказывать простой народ за ошибки правителей. Нельзя становиться на сторону злобной глупости. И мы, конечно, продолжим набор студентов из Молдавии, тех смелых и добрых молодых людей, что видят свое будущее вместе с Россией".

Примаков выразил убежденность, что в связи с такой позицией Россотрудничества "возрастет степень остервенения молдавских властей". "Вам будет нелегко, вам будут угрожать, - продолжил он, обращаясь к молдаванам. - Но вместе мы справимся. Россия с вами, дорогие наши друзья в Молдавии, мы вместе поддержим русский язык, культуру, науку - все то, что объединяет нас даже в трудные времена. Глупые и злые политиканы обязательно обанкротятся и сгинут, а будущее все равно за нами".

Он подчеркнул, что правительство Молдавии вредит собственному народу, хоть и рассказывает "глупые сказки о том, что русская культура в Русском доме несла этому народу какую-то угрозу". "Что же угрожало: классы русского языка, может быть наш киноклуб или возможность учиться в России. Вероятно, угрожали книги, там же еще работала очень опасная библиотека. Чайковский угрожал или все же больше Гоголь и Чехов. Какое патологическое желание властей в Кишиневе самоубиться о русскую культуру! Настоящее подтверждение того, что в русофобы идут только очень глупые и дурно воспитанные люди", - отметил Примаков.

"Если мы сохраняем здравый смысл, то как можно охарактеризовать политику молдавских властей как не вредительскую по отношению к молдаванам же", - резюмировал он.

Ранее парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе. Такое решение было принято голосами 60 депутатов - от правящей Партии действия и солидарности и оппозиционной партии "Демократия дома". Они заявили, что его закрытие направлено "на защиту демократии в Молдавии от российского вмешательства путем гибридных атак". Оппозиция решение раскритиковала - вице-спикер от Партии социалистов Влад Батрынча заявил, что этот проект принимается для отвлечения внимания общества от реальных проблем - дефицита бюджета, который впервые в истории страны превысил 1 млрд, катастрофической ситуации в экономике. Председатель "Нашей партии" Ренато Усатый раскритиковал закрытие центра, так как считает, что культура не должна подвергаться преследованию, какой бы стране она ни принадлежала. Против выступили депутаты коммунисты, экс-премьер Василий Тарлев.