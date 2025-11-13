МИД Польши: Киев может лишиться помощи Запада, замяв коррупционный скандал

Глава ведомства Радослав Сикорский добавил, что Украина не вступит в ЕС, если не будет должным образом бороться с коррупцией

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Реакция властей в Киеве на последний коррупционный скандал в окружении Владимира Зеленского станет ключевой для принятия решений Западом по дальнейшей поддержке Украины. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.

"То, как украинские власти на это отреагируют, будет ключевым [для принятия решений о дальнейшей помощи]", - отметил Сикорский. Он рассказал, что в беседе с вице-премьером Украины Тарасом Чайкой напомнил тому, что Киев может потерять поддержку Запада, если продолжит потворствовать коррупции. Кроме того, польский дипломат подчеркнул, что Украина не сможет вступить в ЕС, если не будет должным образом бороться с коррупцией.