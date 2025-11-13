Мирошник назвал малосодержательными самостоятельные договоренности с Украиной

Посол по особым поручениям МИД РФ подчеркнул, что Киев выполняет волю ЕС и европейских стран, которые являются "спонсорами и хозяевами режима"

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Договоренности с Украиной малосодержательны, поскольку Киев может их не выполнить в силу ограниченного функционала. Такое мнение выразил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Украина - это страна с ограниченным функционалом как минимум потому, что, даже если она подпишет какие-то договоренности, совершенно не факт, что они их выполнят. Поэтому самостоятельные договоренности с Украиной - они, скажем так, малосодержательны", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Украину нельзя убрать совершенно из переговорного процесса, так как она сторона конфликта. Однако, как добавил Мирошник, принятие решений находится не в Киеве. Как пояснил газете посол по особым поручениям МИД РФ, сейчас Украина выполняет волю ЕС и европейских стран, которые являются "спонсорами и хозяевами киевского режима".