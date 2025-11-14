Водолацкий: украинцам придется закупать буржуйки и дрова

Им будет тяжело переносить зиму, уверен первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Жители Украины для обогрева предстоящей зимой будут вынуждены закупать буржуйки и дрова из-за нерабочих теплоэлектростанций (ТЭС). Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Украина с февраля 2022 года потеряла в своей энергосистеме около 70% мощностей, а остающихся недостаточно для обеспечения потребностей населения и промышленности зимой. Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в политических кругах ранее сообщало о том, что остановка всех государственных ТЭС на Украине вызвала "настоящую истерику" в офисе Владимира Зеленского.

"Гражданам Украины будет очень тяжело эту зиму переносить. Нужно будет в квартирах делать буржуйки, запасаться дровами, ну и всем тем, что может как-то их более-менее спасти в эту холодную зиму, - сказал собеседник агентства. - Ну и вспоминать "добрым" словом [Владимира] Зеленского, которого они избрали президентом, потом уже диктатором".

8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. Позднее стало известно, что остановлены обе ТЭС госкомпании "Центрэнерго" - Змиевская в Харьковской области и Трипольская в Киевской. Также серьезные повреждения получили Приднепровская ТЭС холдинга ДИЭК в Днепропетровской области и Кременчугская ГЭС.