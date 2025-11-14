Швыдкой объяснил появление Джоли в Херсоне

Визит американской актрисы связан с попыткой отвлечь внимание украинского общества от кризиса на фронте и внутренних политических проблем, уверен специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству

Редакция сайта ТАСС

© Элина Шторц/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что визит американской актрисы Анджелины Джоли в Херсон связан с попыткой отвлечь внимание украинского общества от кризиса на фронте и внутренних политических проблем. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

"Использование такой тяжелой PR-артиллерии, конечно же, связано с тем, что ситуация на фронте не слишком хороша для ВСУ. И, конечно, приезд знаменитости, телохранителя которой чуть не забрали в действующие войска, - это попытка отвлечь людей от реальных проблем. Была такая фраза в свое время: "развлекай и отвлекай". Вот это тот случай, когда пытаются развлекать для того, чтобы отвлечь от серьезных проблем", - сказал Швыдкой.

По его словам, визиты известных артистов в зону конфликта не новы, однако нынешняя ситуация, по его оценке, "имеет совершенно другой резон".

"Это не тот случай, когда американские артисты посещали американские войска во Вьетнаме, и это вызывало очень сложную реакцию прогрессивной американской общественности в свое время, в 60-е годы, здесь, как мне кажется, совершенно другой резон. Сегодняшняя внутриукраинская ситуация настолько сложна и конфликтна - мы видимо это про тем коррупционным скандалам, которые там разворачиваются, - что для того, чтобы отвлечь от этого внутреннего политического кризиса, все средства будут использоваться. Это надо понимать, хотя отнестись к этому с пониманием очень трудно", - отметил он. Швыдкой добавил, что формула "хлеба и зрелищ" в подобных обстоятельствах "не работает", поскольку "люди хотят хлеба, а не зрелищ".

5 ноября стало известно, что Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. Позже украинские СМИ сообщили, что сотрудники ТЦК ночью задержали одного мужчину из группы сопровождения актрисы на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. По их данным, Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы его отпустили. Издание "Инсайдер" уточнило, что в ТЦК водителя долго не отпускали и звонили в офис Зеленского.