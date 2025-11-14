Медведев: окружение ВСУ грозит Киеву обрушением всей линии фронта

Украина может потерять новые территории, подчеркнул зампред Совета безопасности РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Окружение украинских формирований российскими силами может закончиться для Киева обвалом всей линии фронта и потерей новых территорий. На это указал в Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Окружение войск потенциально грозит обрушить всю линию фронта. А там, глядишь, новые утраты территорий, - заметил он. - В энергетике нарастает коллапс, вызванный российскими ударами. Пока свет еще есть, но с перебоями. С теплом плохо".