Захарова прокомментировала разговор Мерца и Зеленского

Газета Die Welt сообщала, что канцлер Германии высказался за то, чтобы молодые украинцы вместо выезда в ФРГ "несли службу в своей стране"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала телефонный разговор канцлера ФРГ Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским по ситуации с украинскими беженцами.

Газета Die Welt сообщила, что канцлер Германии высказался за то, чтобы молодые украинцы вместо выезда в ФРГ "несли службу в своей стране". Мерц, выступая на конгрессе в Берлине, отметил, что во время телефонного разговора с Зеленским попросил того "побеспокоиться об этом". По словам Мерца, молодые мужчины нужны на Украине. Канцлер также подтвердил планы правительства Германии лишить определенные группы украинских беженцев гражданских пособий.

"Так было? Мерц: Хер Зеленский, заберите украинцев из Германии. Зеленский: Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег, закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков", - написала Захарова в Telegram-канале.