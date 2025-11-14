Главы делегаций МПА СНГ встретились с президентом Таджикистана

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон просил передать членам делегаций привет и пожелал успешной работы

© Андрей Злыденный/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 14 ноября. /ТАСС/. Главы парламентских делегаций стран - членов Межпарламентской ассамблеи СНГ встретились с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе 59-го пленарного заседания ассамблеи.

"Коллеги, хочу вас проинформировать, что перед началом нашей работы, накануне пленарного заседания состоялась встреча глав парламентских делегаций стран - членов МПА СНГ с глубокоуважаемым президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Состоялся очень конструктивный диалог, обмен мнениями", - сказала она.

По словам Матвиенко, Рахмон просил передать членам делегаций привет и пожелал успешной работы. "Давайте поблагодарим президента за такое внимание к нашей Межпарламентской ассамблее", - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко возглавляет российскую парламентскую делегацию, находящуюся в Душанбе для участия в мероприятиях осенней сессии МПА СНГ.