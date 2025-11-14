Косачев: Зеленский может встретиться с "подельниками по коррупции" в Греции

У властей Киева "слишком уж подгорает", написал заместитель председателя Совета Федерации

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Внезапные планы главы киевского режима Владимира Зеленского посетить Грецию могут говорить о том, что ему срочно нужно встретиться с "подельниками по коррупции", недавно сбежавшими с Украины. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее СМИ писали, что Зеленский посетит 16 ноября Грецию, где попросит у премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса поставить Украине ракеты и истребители.

"Зеленский неожиданно рванул в Грецию. Официальное объяснение - за боеприпасами. Но напрашивается очевидный вопрос - а не стрелка ли там забита с подельниками по коррупции, сбежавшими намедни с Украины? Слишком уж подгорает сейчас у криминализированных донельзя киевских властей", - написал Косачев в Telegram-канале.