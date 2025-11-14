Кремль констатировал "печальное состояние" международного права

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал напряженность в связи с наращиванием США сил в Карибском бассейне

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нормы международного права во многих точках мира нарушаются и "находятся в печальном состоянии". На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя напряженность в связи с наращиванием США сил в Карибском бассейне.

"Международное право сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии", - сказал представитель Кремля и все же выразил надежду на то, что ситуация вокруг Венесуэлы будет разрешена в соответствии с нормами международного права.