Кремль констатировал "печальное состояние" международного права
Редакция сайта ТАСС
09:46
обновлено 09:58
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нормы международного права во многих точках мира нарушаются и "находятся в печальном состоянии". На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя напряженность в связи с наращиванием США сил в Карибском бассейне.
"Международное право сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии", - сказал представитель Кремля и все же выразил надежду на то, что ситуация вокруг Венесуэлы будет разрешена в соответствии с нормами международного права.