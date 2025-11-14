Кремль выразил благодарность саперам из КНДР за помощь в Курской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их работу самоотверженной и героической

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия признательна и благодарна саперам из КНДР за самоотверженную и героическую помощь в разминировании в Курской области, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С благодарностью. Мы признательны и благодарны нашим друзьям из Корейской Народно-Демократической Республики за самоотверженную, героическую помощь", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают помощь военных КНДР в разминировании в Курской области.

В Курской области продолжается разминирование территорий, освобожденных от ВСУ. Вместе с российскими саперами сложнейшую боевую задачу по очистке местности выполняют военные специалисты из КНДР.

Подразделение саперов Корейской народной армии (КНА) было создано и направлено в Курскую область по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына. Это сделано в рамках двусторонних договоренностей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которых в июне 2024 года во время встречи в Пхеньяне достигли президент России Владимир Путин и лидер КНДР.