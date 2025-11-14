Медведев заявил о совпадении целей ООН и движения "За свободу наций!"

Зампред Совбеза РФ отметил, что общее стремление - содействовать завершению процесса деколонизации 17 несамоуправляющихся территорий из перечня ООН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 14 ноября. /ТАСС/. Цели и задачи Организации Объединенных Наций совпадают с устремлениями движения "За свободу наций!". Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения.

"Отмечу, что в нынешнем заседании постоянного комитета принимают участие представители ООН. Это значимо для нашего движения. Главные цели, задачи Организации Объединенных Наций, которые закреплены в ее уставе, совпадают с устремлениями нашего движения", - подчеркнул политик.

По его словам, неслучайно почти год назад, 4 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 79/115 "Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях". "Инициатива подготовки такой резолюции была зафиксирована в итогам заявления участников учредительного заседания форума, которое прошло в феврале 2024 года в Москве. И принятие этой резолюции Организации Объединенных Наций - один из важных итогов нашей с вами совместной работы", - указал Медведев.

В этом документе предлагается объявить 14 декабря международным Днем борьбы с колониализмом во всех его формах и проявлениям, уточнил он. "В год 65-летия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, декларации 1960 года, напомню, такое решение приобрело бы большое символическое значение для дальнейшей консолидации прогрессивных сил мира", - продолжил зампред Совбеза.

Совместно со странами Востока и глобального Юга движение намерено продолжать работу в этом направлении.

"Наша общая цель - содействовать завершению процесса деколонизации 17 несамоуправляющихся территорий из соответствующего перечня Организации Объединенных Наций. Будем добиваться согласования международного определения термина "неоколониализм", а также квалификации фактов трансатлантической работорговли как преступлений против человечности", - резюмировал Медведев.